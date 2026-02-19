Il tribunale di Catania revoca il fermo alla Sea Watch 5 Lauti risarcimenti e stop annullati | le Ong brindano alle toghe alla salute degli italiani

Revocato il provvedimento di fermo della Sea Watch 5. A deciderlo il tribunale di Catania che ha provveduto a stoppare il blocco di 15 giorni e la relativa multa. Non c’è pace per i confini italiani, né per il buon senso. Mentre il governo tenta faticosamente di ripristinare la legalità nel Mediterraneo, da Catania arriva l’ennesimo “schiaffo togato”. Una sospensione del fermo amministrativo per la Sea Watch che sa di resa incondizionata. Dopo l’astronomico risarcimento concesso alla capitana speronatrice Carola Rackete, la magistratura siciliana torna a dettare legge, o meglio, a smontarla: trasformando la “disobbedienza civile” delle Ong in un titolo di merito accreditato dai tribunali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Doppia vittoria per Sea-Watch: dal Tribunale di Palermo risarcimento da 76mila euro e Catania revoca il fermo della naveIl Tribunale di Palermo condanna lo Stato italiano a risarcire la ong Sea Watch con oltre 76mila euro per il fermo amministrativo della Sea Watch 3 nel 2019, legato al caso Carola Rackete. Scontro pol ... corrieretneo.it

Come è finita Lo Stato italiano dovrà risarcire la ong Sea Watch per il fermo illegittimo della Sea Watch 3, ricordate L’imbarcazione umanitaria capitanata da Carola Rackete, il 29 giugno del 2019 forzó un assurdo divieto di sbarco facendo attraccare i migra facebook