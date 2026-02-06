Scontri Torino Magi +Europa | Meloni va avanti a propaganda cerca scuse per pacchetto sicurezza – Il video

Le tensioni a Torino sono scoppiate di nuovo nelle ultime ore. Gruppi di manifestanti si sono affrontati con le forze dell’ordine, creando scontri che hanno richiesto l’intervento di polizia e carabinieri. Magi di +Europa attacca: “Il governo di Meloni insiste con la propaganda e cerca scuse per il pacchetto sicurezza”. La situazione resta calda e nessuno sembra voler fare passi indietro.

(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 "Questo è un Governo che si regge molto sulla propaganda. Mi spaventa questo gioco, lo trovo irresponsabile farlo su temi delicati come l'ordine pubblico. I fatti di Torino sono gravi: chi ha agito violentemente ha commesso un atto contro la democrazia. La risposta non può essere una restrizione degli spazi democratici. Meloni è una furbacchiona: usa questi fatti per ridare slancio a un provvedimento che aveva già deciso di prendere. Un provvedimento che semplicemente creerà maggiore conflittualità e contrasti nel confronto democratico" così il deputato Riccardo Magi di +Europa.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Torino Scontri 'Decreto Torino', il Governo Meloni approva il pacchetto sicurezza dopo gli scontri per Askatasuna Il Governo di Giorgia Meloni ha approvato ieri il cosiddetto 'decreto Torino', un pacchetto di misure sulla sicurezza. Scontri per Askatasuna, Meloni a Torino visita l’agente ferito. Due arresti. Salvini: “Ora tolleranza zero e nuovo pacchetto sicurezza” #Askatasuna- Torino || Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Torino per visitare l’ospedale Molinette, dove si trova l’agente di polizia ferito ieri durante una manifestazione pro Askatasuna. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Scontri Torino, Magi (+Europa): Meloni va avanti a propaganda, cerca scuse per pacchetto sicurezza Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Scontri Torino, Magi (+Europa): Meloni va avanti a propaganda, cerca scuse per pacchetto sicurezza; Scontri a Torino, Magi (+Europa): Terrorizzati dall’uso delle norme speciali richieste dal Ministro; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna, Schlein chiama Meloni dopo la manifestazione di Torino: Le istituzioni non dividano. Scontri Torino, Magi (+Europa): Meloni va avanti a propaganda, cerca scuse per pacchetto sicurezza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2026 Questo è un Governo che si regge molto sulla propaganda. Mi spaventa questo gioco, lo trovo irresponsabile farlo su temi delicati come l'ordine pubblico. I fatt ... open.online Scontri a Torino, Magi (+Europa): Terrorizzati dall’uso delle norme speciali richieste dal Ministro – Il video(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 Ministro, le piace tanto ridere. Rida di questo. Ma, insomma, Presidente, noi abbiamo un Ministro che viene qui a ridere in faccia alle opposizioni. Ma le sembra ... open.online Askatasuna e gli scontri di Torino, la magistratura e l’uscita di Vannacci dalla Lega. Questi e altri i temi della puntata di ieri sera. Grazie per averci seguito! facebook "In 15 anni non ho mai visto un attacco così feroce, con una cattiveria allucinante. Volevano farci male!" A parlare è uno dei poliziotti che si trovava a #Torino durante gli scontri. #drittoerovescio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.