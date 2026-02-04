Referendum | Gualmini ' video Pd punto più basso di qualsiasi polemica'

Il video del Pd che dice che chi vota Sì al referendum è un fascista ha scatenato molte polemiche. La politica si divide ancora su questa questione, mentre i toni si fanno sempre più accesi. La deputata Gualmini commenta che si tratta del momento più basso di qualsiasi discussione politica finora. La situazione continua a surriscaldarsi e le reazioni non si fanno attendere.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Il video del Pd che dice che chi vota Si al referendum e' un fascista raggiunge forse il punto più basso di qualsiasi polemica politica. Quindi chi sosteneva la mozione Martina nel 2019 e il programma del Pd nel 2022 erano tutti fascisti". Lo scrive sui social l'europarlamentare S&D Elisabetta Gualmini.

