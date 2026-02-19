Migranti | Gasparri ' su Carola Rackete uso politico giustizia'

Il senatore Gasparri accusa Carola Rackete di essere vittima di un uso politico della giustizia. Secondo lui, le indagini contro l’ex comandante della Sea Watch sono influenzate da interessi di parte e non da motivi giudiziari. Gasparri sostiene che questa campagna mira a sfruttare l’immagine di Rackete per fini elettorali, alimentando tensioni sociali. La sua critica si concentra sulla percezione di ingiustizie che, a suo avviso, vengono manipolate per scopi politici. La vicenda si inserisce nel dibattito più ampio sulla gestione dei migranti e l’uso strumentale della giustizia.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "La modifica della Costituzione è una scelta politica che vogliamo sancire, introducendo la separazione delle carriere per evitare connessioni tra la magistratura inquirente e quella giudicante e per porre fine al sistema delle correnti che ha generato scandali, spartizioni e mercimonio nel Csm. È una cosa sacrosanta. Nel frattempo, vediamo un uso politico della giustizia non solo nelle dinamiche interne al Csm, con elezioni segnate da logiche di scambio, ma anche in alcune sentenze. L'ultima, quella su Carola Rackete, con un risarcimento di 70.000 euro da parte dello Stato per un atto di disobbedienza civile. Il tribunale di Palermo ha deciso che Sea Watch può chiedere i risarcimenti dopo i mesi di fermo imposti a Carola Rackete, che aveva forzato il blocco italiano nel 2019. Meloni furiosa per la sentenza su Carola Rackete, il nuovo attacco ai giudici: «Vogliono impedirci di far rispettare le leggi». Giorgia Meloni si infuria dopo la sentenza di Palermo che ha condannato la comandante Carola Rackete. Carola Rackete verrà risarcita con 76 mila euro dallo Stato italiano, lo ha deciso il Tribunale di Palermo. La sinistra internazionale l'ha trasformata in un simbolo, l'ha candidata, oggi è europarlamentare. E adesso arriva anche il risarcimento, pagato dai contribuenti.