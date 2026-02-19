Ci tocca pure pagare Carola Rackete

Il tribunale di Palermo ha deciso che Sea Watch può chiedere i risarcimenti dopo i mesi di fermo imposti a Carola Rackete, che aveva forzato il blocco italiano nel 2019. La sentenza arriva in seguito alla denuncia della ONG, che sostiene che le autorità italiane abbiano agito in modo eccessivo. La decisione riguarda anche le conseguenze pratiche di quel fermo, come le spese legali sostenute e il danno all’immagine dell’organizzazione. Alla fine, sono state riconosciute alcune responsabilità, lasciando aperta la questione sulle ripercussioni future.

Il tribunale di Palermo dà ragione a Sea Watch che ha contestato i mesi di stop dopo che Carola forzò il blocco italiano. Meloni furiosa: «I magistrati premiano chi si vanta di non rispettare la legge?». Oltre 76.000 euro di risarcimento per il fermo disposto nei confronti della nave Ong che nel giugno 2019 forzò un divieto del governo gialloverde ed entrò in porto a Lampedusa con 43 migranti a bordo, speronando una nave da guerra della Guardia di finanza. Nel caso della Sea Watch 3 la magistratura riconosce alla nave del comandante Carola Rackete le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre 2019: costi portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva (per 76.