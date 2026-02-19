Microsoft ce l’ha fatta | adesso il 100% dei consumi energetici globali proviene da rinnovabili

Microsoft ha raggiunto un traguardo storico: ora il 100% dei suoi consumi energetici globali deriva da fonti rinnovabili. L’azienda ha investito in impianti solari e eolici in vari paesi, riducendo drasticamente le emissioni di CO2. La decisione si inserisce in un piano più ampio per sostenere la lotta ai cambiamenti climatici. Con questa mossa, Microsoft punta a diventare completamente neutrale dal punto di vista energetico entro la fine dell’anno. La società conferma così il suo impegno verso un futuro più sostenibile.

Microsoft Raggiunge l’Energia 100% Rinnovabile: Una Svolta Globale per il Pianeta. Microsoft ha annunciato di aver completato la transizione verso l’utilizzo di energia al 100% rinnovabile per tutte le sue operazioni globali, un traguardo raggiunto nel 2025. L’azienda, che aveva fissato l’obiettivo di diventare “carbon negative” entro il 2030, ha accelerato i tempi grazie a massicci investimenti in progetti eolici e solari in tutto il mondo, dimostrando come un gigante tecnologico possa guidare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. Un Impegno Decennale per la Sostenibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Energia verde in crescita: in Cina oltre il 60% della potenza elettrica proviene da fonti rinnovabiliIn Cina, più del 60% dell’energia elettrica viene da fonti rinnovabili.

Transizione energetica: Parma vince premio nazionale per l’ottimizzazione dei consumi energeticiParma si aggiudica un premio importante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.