Il limite nascosto della crittografia quantistica

Un nuovo studio rivela che la crittografia quantistica presenta un limite nascosto che potrebbe influenzare le future comunicazioni sicure. La ricerca ha scoperto che alcuni metodi di crittografia basati sulla fisica quantistica possono essere vulnerabili a specifici attacchi, soprattutto quando si utilizzano chiavi molto lunghe. Questo dettaglio concreto apre la strada a una discussione più approfondita su come migliorare le tecniche di protezione dei dati sensibili.

Crittografia Quantistica: Uno Studio Rivela un Limite Inatteso e Nuove Possibilità per le Comunicazioni Sicure. Un team di ricercatori dell’OSTIM Technical University di Ankara, in Turchia, ha individuato un aspetto cruciale nella crittografia quantistica: anche minime imperfezioni nell’allineamento dei sistemi di trasmissione wireless possono influenzare la sicurezza delle comunicazioni. Lo studio, pubblicato il 18 febbraio 2026 sull’IEEE Journal of Quantum Electronics, apre nuove prospettive per ottimizzare le reti quantistiche, fondamentali per proteggere i dati nel futuro. La Promessa della Crittografia Quantistica e le Sfide dell’Implementazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

