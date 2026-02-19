Reti quantistiche spaziali l’UE punta sui microsatelliti

L’Europa ha avviato una missione spaziale per testare reti quantistiche, determinata a rafforzare la sicurezza digitale. La causa è la minaccia dei computer quantistici, che potrebbero compromettere le comunicazioni sensibili. La missione utilizza microsatelliti per verificare la tecnologia Quantum Key Distribution (QKD), una soluzione di crittografia avanzata. La missione pilota si svolge in orbita bassa e coinvolge un team di ricercatori europei. La speranza è di sviluppare un sistema affidabile per proteggere i dati sensibili in futuro.

L'Europa punta alla sicurezza quantistica dallo spazio: una sfida tecnologica e geopolitica. L'Unione Europea ha lanciato una missione pilota per validare la Quantum Key Distribution (QKD) attraverso microsatelliti, un sistema di crittografia all'avanguardia destinato a proteggere le comunicazioni future dalla crescente minaccia rappresentata dai computer quantistici. L'iniziativa, parte del programma Iris² con un investimento di oltre 6 miliardi di euro, mira a garantire la sovranità tecnologica europea nel settore delle comunicazioni spaziali, in un contesto internazionale sempre più competitivo e caratterizzato da una corsa all'innovazione.