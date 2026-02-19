Uno studio dell’Università di Padova ha rilevato microplastiche nel liquido seminale, evidenziando che la loro presenza deriva dall’alta diffusione di queste particelle nell’ambiente. La ricerca ha analizzato campioni di sperma di uomini provenienti da diverse aree, trovando tracce di frammenti plastici anche in soggetti senza sintomi evidenti. La scoperta solleva preoccupazioni sui possibili effetti delle microplastiche sulla fertilità maschile. Le implicazioni di questa scoperta potrebbero influenzare le future analisi sulla salute riproduttiva.

Da anni si parla di microplastiche e del loro potenziale effetto, anche in virtù dell’ elevata diffusione, sulla salute dell’uomo. Sebbene non esista una definizione internazionalmente riconosciuta, l’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) indica diverse tipologie di rischi derivanti dalle microplastiche. Rischi di natura fisica, chimica o microbiologica. Solo per dirne alcuni, si conoscono potenziali effetti avversi per la capacità delle microplastiche di attraversare le barriere biologiche (come l’intestino e la placenta ), di danneggiare alcuni organi e l’apparato respiratorio e digerente, di agire come interferenti endocrini e di condizionare negativamente la fertilità e lo sviluppo embrionale nelle prime fasi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Microplastiche nel liquido seminale: cosa dice lo studio dell’Università di Padova

Microplastiche nel liquido seminale StudioUna recente ricerca coordinata dal professor Carlo Foresta analizza la presenza di microplastiche nel liquido seminale.

L'allarme: «Microplastiche nel liquido seminale»Un nuovo studio condotto dall’Università di Padova ha scoperto microplastiche nel liquido seminale e nella prostata di uomini.

