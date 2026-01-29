L' allarme | Microplastiche nel liquido seminale

Un nuovo studio condotto dall’Università di Padova ha scoperto microplastiche nel liquido seminale e nella prostata di uomini. La ricerca, guidata dal professor Carlo Foresta, rivela che queste particelle sono di dimensioni simili agli spermatozoi e si trovano in quantità significative, anche in un singolo eiaculato di volume medio. La scoperta apre nuove preoccupazioni sulla presenza delle microplastiche nel nostro corpo e sui possibili effetti sulla salute riproduttiva.

Un nuovo studio dell'Università di Padova coordinato dal professor Carlo Foresta ha trovato microplastiche nella prostata e nel liquido seminale umano, con dimensioni paragonabili a quelle degli spermatozoi e con quantità che, su un eiaculato di volume medio, arrivano a un ordine di grandezza di alcune centinaia di particelle. Un risultato che rafforza l'attenzione scientifica sui contaminanti ambientali e sui loro possibili effetti indiretti. I risultati saranno presentati a Padova nel corso del quarantesimo convegno di Medicina della Riproduzione il 29 e 30 gennaio, tra gli ospiti Andrea Giuliacci.

