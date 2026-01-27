microplastiche nel liquido seminale studio

Una recente ricerca coordinata dal professor Carlo Foresta analizza la presenza di microplastiche nel liquido seminale. Lo studio evidenzia potenziali implicazioni sulla salute riproduttiva e sottolinea l’importanza di monitorare l’inquinamento ambientale. I risultati rappresentano un passo importante per comprendere gli effetti delle microplastiche sull’uomo e sulle future generazioni.

Di seguito il comunicato: I risultati di una nuova ricerca, coordinata dal professor Carlo Foresta, in collaborazione con i prof. Andrea Di Nisio e Lucio Litti, dimostrano la presenza di microplastiche nel liquido seminale umano, fornendo evidenze inedite su come queste particelle, ormai onnipresenti nell’ambiente, possano raggiungere anche il sistema riproduttivo maschile mantenendo inalterata la loro morfologia. I risultati dello studio saranno presentati al 40° Convegno di Medicina della Riproduzione, in programma il 29 e 30 gennaio 2026 nell’Aula Magna del Palazzo Bo dell’Università di Padova. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it

Una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze e la Lega Navale Italiana di Pisa si concentra sullo studio dei sedimenti e delle microplastiche trasportate dal fiume Arno, raggiungendo recentemente una fase cruciale nel loro percorso di ricerca.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

