LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | scatta il Day-1! Bagnaia spera di cancellare il 2025…

Questa mattina a Sepang sono partiti i test ufficiali della MotoGP. La prima giornata è subito iniziata con il semaforo verde alle 3.00, segnando l’inizio delle prove di quest’anno. Bagnaia spera di migliorare i risultati dello scorso anno e di lasciarsi alle spalle il 2025. I piloti sono scesi in pista per mettere a punto le moto e prepararsi al meglio alla nuova stagione. Per ora, il colpo d’occhio è di grande attività e attenzione tra gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.00 SEMAFORO VERDE!! SCATTANO I TEST DI SEPANG!!!!!! Programma, orari e tv della giornata. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Ci siamo, oggi vivremo il primo passo ufficiale della nuova stagione che ci condurrà fino all'esordio del Mondiale di MotoGP 2026. In poche parole, da ora in avanti non si scherzerà più e si inizierà davvero a fare sul serio. I test di Sepang inizieranno oggi e si concluderanno giovedì 5 febbraio. Quale sarà il programma della giornata? Il Day-1 dei test di Sepang scatterà alle ore 03.

