Michele De Pascale ha criticato Elly Schlein, accusandola di non aver presentato proposte concrete. La sua presa di posizione deriva dal fatto che, finora, la segretaria del Partito Democratico non ha avanzato iniziative chiare, secondo il governatore dell’Emilia-Romagna. De Pascale ha sottolineato che, in questa fase, il partito sembra fermo e senza proposte realizzabili. La sua critica si fa sentire in un momento di grande attesa per le mosse future del PD. La questione rimane aperta e ancora senza risposta.

Tanti saluti a Elly Schlein dalla Emilia Romagna. Il siluro sulla segretaria del Partito democratico arriva da un esponente di spicco del suo stesso partito, Michele De Pascale, ex sindaco di Ravenna oggi governatore di una delle ultime roccaforti rosse in Italia. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente dell' Emilia Romagna ha chiamato in causa direttamente la leader: "L'altra sera a DiMartedì Elly Schlein l'ha detto con chiarezza che sulla sicurezza questo governo ha fallito e che il Pd metterà in campo una proposta che tiene insieme prevenzione e repressione. È il titolo giusto, ma a quegli italiani che non si fidano solo di un titolo dobbiamo dare 3-4 proposte concrete che diano il senso di uno scatto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Michele De Pascale, siluro sulla Schlein: "Fai proposte concrete. A oggi, il nulla"

Michele de Pascale e i Cpr: il punto dopo la contestazioneMichele de Pascale ha espresso solidarietà agli attivisti che hanno interrotto i lavori del consiglio regionale, contestando la gestione dei Centri di Permanenza per i Rifugiati (Cpr).

Michele de Pascale, il primo anno a capo della Regione Emilia-Romagna: “Passante, pronti a firmare”Il 17 dicembre 2025 segna il primo anniversario dell’insediamento di Michele de Pascale come presidente della Regione Emilia-Romagna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.