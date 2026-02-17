Michele de Pascale e i Cpr | il punto dopo la contestazione

Michele de Pascale ha espresso solidarietà agli attivisti che hanno interrotto i lavori del consiglio regionale, contestando la gestione dei Centri di Permanenza per i Rifugiati (Cpr). La sua presa di posizione arriva dopo la protesta, che ha coinvolto diverse persone e ha bloccato temporaneamente la seduta. De Pascale sottolinea l’importanza di affrontare con decisione le questioni legate alla sicurezza, ma senza trascurare il rispetto delle opinioni di chi protesta.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna definisce "legittima" la posizione degli attivisti che hanno interrotto i lavori del consiglio ma ribadisce la necessità di cambiare passo sulla sicurezza Il presidente della Regione Emilia-Romagna definisce "legittima" la posizione degli attivisti che hanno interrotto i lavori del consiglio ma ribadisce la necessità di cambiare passo sulla sicurezza Nel 2016 la provincia torinese fu scossa da un caso di cronaca destinato a rimanere nell’immaginario collettivo: l’omicidio di Gloria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Michele de Pascale e i Cpr: il punto dopo la contestazione Contestazione sui Cpr a de Pascale: il video Un gruppo di attivisti ha interrotto l'assemblea regionale mentre parlava il governatore Stefano Bonaccini, protestando contro la proposta di riaprire un nuovo Centro di rimpatrio in Emilia-Romagna. Michele de Pascale contestato in Regione Emilia-Romagna. “Mai più Cpr” Michele de Pascale è stato contestato oggi in Regione Emilia-Romagna da un gruppo di attivisti, che hanno protestato contro i centri di rimpatrio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Michele De Pascale: Sulla sicurezza e l'immigrazione la sinistra si aggiorni o non è credibile, sul Cpr in Emilia-Romagna ci confronteremo; De Pascale apre ai Cpr, critiche da Cgil a Fratelli d’Italia; Cpr a Bologna, de Pascale: La sinistra si aggiorni in materia di sicurezza; Fdi: De Pascale chiarisca la posizione della giunta su CPR. Michele De Pascale contestato in Regione Emilia-Romagna. Mai più CprIrruzione durante i lavori dell’assemblea legislativa degli attivisti contrari all’apertura di struttura di detenzione per stranieri irregolari in attesa di espulsione ... msn.com Cpr, de Pascale contestato in Regione: attivisti interrompono il consiglioUn gruppo contrario ai centri per le espulsioni e i rimpatri ha interrotto la seduta dalla zona del pubblico con cori e cartelli ... bologna.repubblica.it Il commento del presidente della Regione Michele de Pascale sull'indagine che riguarda il reparto di Malattie infettive dell'Ospedale di Ravenna facebook