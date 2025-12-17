Michele de Pascale il primo anno a capo della Regione Emilia-Romagna | Passante pronti a firmare

Il 17 dicembre 2025 segna il primo anniversario dell’insediamento di Michele de Pascale come presidente della Regione Emilia-Romagna. In quest’occasione, de Pascale ha fatto il punto sull’attività amministrativa svolta nel primo anno di mandato, evidenziando i progetti e le prossime iniziative della regione.

Bologna, 17 dicembre 2025 – Michele de Pascale (video), presidente dell’Emilia-Romagna, fa il punto a un anno dall’inizio del mandato. Dalla sanità alle infrastrutture, dall’ alluvione al tema più recente della ‘Montagna’, fino ai rapporti con il governo e agli affitti brevi, su cui la Regione proprio oggi sta discutendo il progetto di una nuova legge che ne regolamenti la nascita e lo sviluppo. “Già il fatto che si tenga una conferenza e si risponda alle domande è un elemento di novità in questo periodo”, ironizza de Pascale con una stoccata a Giorgia Meloni. Il Passante: “Emilia-Romagna pronta, ora chiuda Salvini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

