La notte italiana si anima con la finale degli Australian Open. Carlos Alcaraz batte in cinque set Jannik Sinner e conquista la sua prima finale nel torneo. Sul lato opposto, Djokovic elimina l’italiano e si prepara a sfidare lo spagnolo per il titolo. La sfida tra i due grandi si avvicina, promettendo uno spettacolo intenso.

Nella notte italiana lotta anche per lo spagnolo. Ci sono voluti cinque set affinché Carlos Alcaraz conquistasse la sua prima finale agli Australian Open. Lo spagnolo, pur soffrendo, si è imposto sul tedesco Alexander Zverev per 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 dopo una lotta di 5 ore. “Ci ho sempre creduto – ha detto lo spagnolo – ho sofferto tanto, a metà del terzo set. Credo sia stato una delle partite più dure di tutta la mia carriera. Sono stato in queste situazioni in passato: sapevo di dover mettere il cuore, di dover lottare su tutte le palle. Sono veramente orgoglioso di come sono riuscito a rimontare nel quinto set. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Australian Open: la finale è Alcaraz – Djokovic. Il serbo elimina Jannik Sinner

Approfondimenti su Australian Open

Dopo una lunga battaglia di oltre quattro ore, Jannik Sinner esce sconfitto contro Novak Djokovic negli ottavi di finale dell’Australian Open.

La semifinale degli Australian Open resta un duello tra Sinner e Djokovic, anche se in modo inatteso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Novak Djokovic admits frustration after tough loss to Jannik Sinner at Six Kings Slam

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Programma Day 11: Musetti-Djokovic non prima delle 4:30, Sinner di mattina; Sinner e Musetti ai quarti: programma di mercoledì; Sinner e Musetti ai quarti di finale degli Australian Open: quando e a che ora giocano?.

Australian Open: Djokovic riscrive la storia. Torna in finale battendo Sinner in cinque setTennis - Australian Open | Eterno Novak Djokovic! Il serbo si aggiudica la battaglia con Sinner, raggiungendo Carlitos Alcaraz in finale. Giocherà per il 25° Slam della carriera ... ubitennis.com

Djokovic-Alcaraz, finale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl serbo elimina Jannik Sinner in semifinale e tornerà a giocarsi un titolo a Melbourne contro il numero al mondo, vittorioso su Alexander Zverev ... corrieredellosport.it

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open, primo trofeo Gran Slam della stagione tennistica 2026. Il serbo ha trionfato per 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Adesso Djokovic affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero un - facebook.com facebook

Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com