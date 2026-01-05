Metrobus nuove modifiche alla circolazione stradale Ecco le zone interessate

Il Comune di Perugia ha annunciato nuove modifiche alla circolazione stradale in seguito ai lavori per il progetto Metrobus. Attraverso tre ordinanze, sono state stabilite le aree interessate e le relative variazioni temporanee alla viabilità. Questi provvedimenti mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza durante le fasi di realizzazione dell’opera, coinvolgendo diverse zone della città. Restano aggiornamenti utili per cittadini e utenti della strada.

Proseguono i lavori per la realizzazione del Metrobus. Tramite tre ordinanze il Comune di Perugia ha emesso alcuni provvedimenti di modifica della circolazione stradale. Nel dettaglio, l'ordinanza n. 3 del 5 gennaio 2026 riguarda la deviazione del traffico veicolare in viaGerardo Dottori, sulla.

