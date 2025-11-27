Derubata in metro davanti alla polizia locale arrestati due borseggiatori
Prima il furto, poi le manette. Un ragazzino di 15 anni e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia locale dopo aver rubato il portafogli a una donna di 50 anni nella stazione della metro di Lotto (sulla M1, la “rossa”) nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre.I due, entrambi cittadini romeni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
