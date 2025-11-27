Derubata in metro davanti alla polizia locale arrestati due borseggiatori

Milanotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima il furto, poi le manette. Un ragazzino di 15 anni e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia locale dopo aver rubato il portafogli a una donna di 50 anni nella stazione della metro di Lotto (sulla M1, la “rossa”) nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre.I due, entrambi cittadini romeni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

derubata in metro davanti alla polizia locale arrestati due borseggiatori

© Milanotoday.it - Derubata in metro davanti alla polizia locale, arrestati due borseggiatori

Approfondisci con queste news

derubata metro davanti poliziaDerubata in metro davanti alla polizia locale, arrestati due borseggiatori - È successo sulla M1 nella stazione di Lotto nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, arrestato un ragazzino di 15 anni e un giovane di 21 ... Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Derubata Metro Davanti Polizia