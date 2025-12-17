‘Meravigliosa’ | la nuova stazione metro Colosseo–Fori Imperiali conquista i romani e i turisti
La nuova stazione Metro C Colosseo–Fori Imperiali a Roma apre le porte al cuore archeologico della città, unendo passato e futuro in un progetto di modernità e valorizzazione storica. L'inaugurazione della fermata rappresenta un importante passo avanti nel sistema di trasporti capitolino, conquistando l’attenzione di romani e turisti.
Roma è una città necessariamente e perennemente in dialogo tra il suo passato millenario, un presente dai tratti sfumati e il suo futuro e, a confermarlo, è arrivata l’attesa inaugurazione della fermata della Metro C “ Colosseo-Fori Imperiali ”, nel cuore archeologico della città. La nuova stazione ha fin da subito attirato gli sguardi ammirati di romani e turisti che – con orgoglio e stupore – hanno reagito a un debutto che ha già lasciato il segno. LEGGI ANCHE: ‘Primavera Romana’: Adel Abdessemed e «l’estasi della solitudine» La nuova stazione della Metro C Colosseo-Fori Imperiali nel cuore di Roma raccoglie gli sguardi ammirati di tutti. 🔗 Leggi su Funweek.it
