Meteo un' altra settimana di maltempo | attesi vento e piogge ma Palermo toccherà i 20 gradi

Questa settimana il maltempo non dà tregua alla Sicilia. Le perturbazioni atlantiche portano vento e pioggia, con cieli grigi e condizioni difficili in molte zone. A Palermo, però, le temperature salgono fino a 20 gradi, creando un contrasto tra il clima e il cielo grigio che si vede ovunque. La pioggia continuerà a cadere nei prossimi giorni, mentre il vento si farà sentire forte sulle coste.

Una serie di perturbazioni di origine atlantica scorrerà sul Mediterraneo nel corso della settimana, dando luogo a frequenti condizioni di instabilità anche sulla Sicilia. E' quanto previsto da Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com.Il prossimo fronte raggiungerà la regione nella serata di.

