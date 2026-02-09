Meteo un' altra settimana di maltempo | attesi vento e piogge ma Palermo toccherà i 20 gradi

Da palermotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana il maltempo non dà tregua alla Sicilia. Le perturbazioni atlantiche portano vento e pioggia, con cieli grigi e condizioni difficili in molte zone. A Palermo, però, le temperature salgono fino a 20 gradi, creando un contrasto tra il clima e il cielo grigio che si vede ovunque. La pioggia continuerà a cadere nei prossimi giorni, mentre il vento si farà sentire forte sulle coste.

Una serie di perturbazioni di origine atlantica scorrerà sul Mediterraneo nel corso della settimana, dando luogo a frequenti condizioni di instabilità anche sulla Sicilia. E' quanto previsto da Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com.Il prossimo fronte raggiungerà la regione nella serata di.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Meteo Settimana

Meteo, il maltempo molla la presa? Non proprio: piogge e vento per un'altra settimana

Dopo diversi giorni di pioggia e vento, le previsioni non sono ancora positive.

Meteo, settimana instabile in Sicilia: piogge in arrivo e Scirocco, punte di 21 gradi a Palermo

Questa settimana in Sicilia sarà caratterizzata da tempo instabile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meteo Settimana

Argomenti discussi: Meteo instabile: una settimana di piogge con prospettive di freddo per San Valentino, il punto di Brescia; Meteo Liguria: via una perturbazione, eccone un'altra. Le previsioni; Meteo - L'atlantico non concederà tregue. Pioggia, vento e neve a go go anche la prossima settimana; Nuvole, pioggia e schiarite: nuova settimana dal tempo instabile su Bari e provincia.

meteo un altra settimanaMeteo: arriva un’altra Settimana di maltempoL’Italia si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da condizioni meteo fortemente instabili, dominate dal continuo passaggio di perturbazioni ... meteogiornale.it

meteo un altra settimanaMeteo prossimi giorni: altra pioggia e neve sull'Italia?Clima perturbato ed instabile in Italia anche nella seconda settimana di febbraio 2026: scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni. meteo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.