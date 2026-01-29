Meteo Napoli oggi e domani pioggia e schiarite | le previsioni per il weekend

Oggi a Napoli il cielo si alterna tra pioggia e schiarite. La giornata si presenta con temperature che oscillano tra i 10 e i 14 gradi. Domani ci si aspetta condizioni simili, con possibili rovesci e qualche momento di sole. I napoletani devono prepararsi a un weekend variabile, con il tempo che cambia spesso nel corso delle ore.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, con temperatura minima di 10°C e massima di 14°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 13°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 23:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo molto nuvoloso o coperto, con una temperatura di 12°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

Le previsioni meteo per Napoli indicano una giornata caratterizzata da pioggia intermittente e momenti di schiarite, con temperature che oscillano tra i 12 e i 15°C.

Le previsioni meteo per Napoli indicano un fine settimana con alternanza di pioggia e schiarite.

