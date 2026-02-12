Arriva il ciclone di San Valentino weekend instabile con piogge temporali e vento

Nel weekend, la Puglia si prepara a un tempo molto instabile. Sono previste piogge intense, temporali e venti forti che porteranno caos in molte zone. Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo segnalano un fine settimana difficile, con condizioni meteo che cambiano rapidamente e rendono difficile pianificare uscite o feste. La perturbazione, chiamata già il

Le previsioni di 3bmeteo.com: brutto tempo nel fine settimana in Puglia e nello specifico anche nel Brindisino. Le condizioni miglioreranno solo dalla serata di domenica Di seguito le previsioni del tempo fino al week end in Puglia, a cura di Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com La perturbazione responsabile dell'aumento dell'instabilità giovedì, abbandonerà la Puglia venerdì favorendo il subentro di ampie schiarite in giornata, con venti di Maestrale in rinforzo. La pausa sarà breve, poiché le condizioni andranno rapidamente peggiorando sabato, per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia.

