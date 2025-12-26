Meteo | ultime nubi poi torna il sereno sole nell' ultimo weekend dell' anno
Dopo una Vigilia di pioggia e un Natale con lievi precipitazioni, nel Lecchese torna il sereno per gli ultimi giorni dell'anno. Pioggia che in montagna è diventata anche neve, come avvenuto per esempio in Valcava, località al confine con la Bergamasca, avvolta da una meravigliosa coltre bianca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
