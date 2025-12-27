Un campo di alte pressioni abbraccia l’Umbria e garantirà tempo stabile e assolato ovunque su tutta la regione per i prossimi giorni, ma dal 1° gennaio arriva il freddo.Le previsioni del Centro di protezione civile dell’Umbria riportano cielo soleggiato con nebbie a banchi al mattino su pianure e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Meteo in Umbria, sole al mattino e temperature in calo la sera fino all'ultimo dell'anno, poi torna il freddo

Leggi anche: Meteo: ultime nubi poi torna il sereno, sole nell'ultimo weekend dell'anno

Leggi anche: Che tempo farà in Lombardia dal 6 all’11 ottobre? Sole e temperature piacevoli, ma attenzione al calo termico alla sera e al mattino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Meteo, persiste l'ondata di caldo anomalo che ha investito il Centro-Sud: a Natale le temperature scenderanno; Meteo Umbria: che tempo farà nel weekend del 27 e 28 dicembre; Meteo in Umbria, tra incertezze e schiarite: Natale instabile, poi torna il sole; Meteo, in Umbria ultimi giorni del 2025 tra tempo stabile e gelate mattutine.

Meteo, in Umbria ultimi giorni del 2025 tra tempo stabile e gelate mattutine - Tempo stabile almeno fino alla fine dell’anno, con freddo notturno in pianura e temperature insolitamente miti in collina e montagna. umbria24.it