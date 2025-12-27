Meteo in Umbria sole al mattino e temperature in calo la sera fino all' ultimo dell' anno poi torna il freddo
Un campo di alte pressioni abbraccia l’Umbria e garantirà tempo stabile e assolato ovunque su tutta la regione per i prossimi giorni, ma dal 1° gennaio arriva il freddo.Le previsioni del Centro di protezione civile dell’Umbria riportano cielo soleggiato con nebbie a banchi al mattino su pianure e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
