Meteo ancora instabile nuove perturbazioni si avvicinano alla Sicilia
La perturbazione che ha interessato la Sicilia sta portando nuove instabilità, mentre le correnti meridionali spingono il clima verso un aumento delle temperature. Oggi la regione vive una fase di tempo più mite e temporaneamente soleggiato, soprattutto sulla costa tirrenica, dove le temperature superano i 20°C. Tuttavia, si avvicinano ulteriori fronti perturbati, pronti a portare piogge e vento forte. La situazione resta in evoluzione, con le previsioni che indicano un peggioramento nelle prossime ore.
Nel weekend la situazione è destinata a migliorare: sabato ancora qualche residua incertezza, mentre domenica prevarrà il sole Sulla Sicilia il tempo si presenta stabile e temporaneamente più mite: l’arrivo di correnti meridionali sta infatti favorendo un deciso rialzo termico, con punte anche oltre i 20 °C lungo la fascia tirrenica. Si tratta però di una fase breve. Dalla serata di giovedì una nuova perturbazione riporterà condizioni più instabili, con piogge, vento sostenuto e neve sui rilievi più alti. "Il peggioramento - spiega Francesco Nucera, meteorologo di 3BMeteo.com - sarà comunque meno incisivo rispetto agli ultimi episodi intensi e potrebbe rappresentare l’ultimo passaggio perturbato prima di una fase più stabile".🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Tempo instabile e nuove perturbazioni a Carnevale, Martedì grasso con temperature in calo: le previsioni meteoUna nuova perturbazione sta attraversando l’Italia e provoca maltempo per Carnevale, causando vento forte e mareggiate lungo le coste.
Nuove perturbazioni si dirigono verso la Sicilia: possibili piogge ma weekend stabileNel weekend, la Sicilia si prepara a vedere qualche pioggia.
Allerta per una nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sicilia
Meteo, inizio settimana instabile e ventoso: le previsioniPerturbazione nr.10 di febbraio in transito: ancora piogge su alcuni settori, venti nord-occidentali e mari agitati. Le previsioni meteo del 16-17 febbraio ... meteo.it
Meteo – Nuova irruzione di maltempo in arrivo in Italia, con possibili temporali e altra neve finanche in collina: i dettagliMeteo - Maltempo invernale in arrivo per il prosieguo di settimana, con neve finanche in collina: ecco dove e quando ... centrometeoitaliano.it
#Meteo #Sardegna #19febbraio - Giornata con tempo molto instabile: cielo coperto e possibili precipitazioni. Venti in prevalenza molto forti e mari mossi. Temperature medie comprese tra 11 e 15°C. facebook
Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. Tempo instabile con molte nubi e qualche nevicata a Nord. Verso Sud la nuvolosità tenderà a diradarsi. In alcune vallate soffierà il Föhn. Temperature pomeridiane comprese fra 4° a Vipiteno e 13° a Bolzano x.com