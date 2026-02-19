Meta respinge le accuse di social addiction di Instagram

Meta ha negato le accuse di dipendenza da Instagram, sollevate da un gruppo di genitori e attivisti. La causa sostiene che la piattaforma di Zuckerberg ha contribuito a problemi di salute mentale tra gli adolescenti, in particolare ansia e depressione. La battaglia legale si svolge a Los Angeles, dove i querelanti chiedono maggiore responsabilità alle aziende tecnologiche. Durante il processo, sono emersi dettagli su come l'algoritmo influisce sui giovani utenti. La sentenza potrebbe cambiare le regole del settore dei social media.

Zuckerberg sotto assedio: il processo che mette in discussione il modello dei social media. Los Angeles è il palcoscenico di una sfida legale destinata a ridefinire il rapporto tra tecnologia e benessere degli adolescenti. Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, ha testimoniato in tribunale per difendere la sua azienda dalle accuse di aver deliberatamente progettato Instagram per creare dipendenza. Il caso, intentato da una giovane donna, solleva interrogativi cruciali sull’etica delle piattaforme social e sulla loro responsabilità nei confronti degli utenti. La radice della disputa: un’accusa di dipendenza progettata.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Test Medicina, Bernini respinge le accuse di copiatura al primo appello del semestre aperto e smentisce la diffusione virale di notizie non verificate sui social Leggi anche: Processo a Meta, Zuckerberg difende Instagram dalle accuse Is Social Media Designed To Addict Kids Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ue contro Meta per monopolio AI su whatsapp, nuovo capitolo di una lunga contesa; La dipendenza da social arriva in tribunale. Ma Instagram respinge le accuse; Processo Meta su sfruttamento sessuale dei minori: cosa sapere; WhatsApp, perchè la Commissione europea ha escluso per Meta l'assistenza di terze parti sull'AI?. Meta respinge le accuse di social addiction di InstagramMark Zuckerberg testimonia a Los Angeles in un processo che accusa Meta di aver progettato Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. tomshw.it Zuckerberg di Meta respinge le affermazioni sulla dipendenza giovanile dai social mediaAscolta questo articolo | 5 minuti informazioni Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha preso posizione in un tribunale di Los Angeles negli Stati Uniti come parte di un processo storico che esamina l’imp ... oltrelalinea.news È bufera politica dopo la sentenza del Tar che respinge il ricorso del Comune di Policoro contrario alla realizzazione dell' impianto per la produzione di biometano in via Ancona facebook La Commissione europea accusa Meta di aver chiuso WhatsApp agli assistenti di intelligenza artificiale concorrenti. Bruxelles parla di abuso di posizione dominante e valuta misure urgenti, mentre il gruppo americano respinge ogni addebito. x.com