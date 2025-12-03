Test Medicina Bernini respinge le accuse di copiatura al primo appello del semestre aperto e smentisce la diffusione virale di notizie non verificate sui social

La Ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha dichiarato che "i ragazzi non hanno copiato" durante il primo appello del semestre aperto di Medicina del 20 novembre scorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Unimed SRL. Billy Joel · Piano Man (Album Version). La passione per la Medicina è una chiamata potente. Non lasciare che le voci sulle difficoltà la spengano. La strada è sicuramente in salita, ma il tuo sogno merita una possibilità. #medicina #testmedic - facebook.com Vai su Facebook

Per tutti gli interessati - che hanno partecipato al test di #Medicina - è già disponibile la possibilità della pre-adesione al ricorso. Vai su X

Bernini, a esami Medicina nessuno ha copiato - "Il nostro obiettivo è aumentare il numero dei medici e l'unico modo per farlo è aumentare il numero di coloro che entrano nelle università con le facoltà di Medicina che sono ... Segnala msn.com

Test di Medicina, la ministra Bernini minaccia l’annullamento della prova. Cosa è successo sui social e chi rischia? - Dopo il test di Medicina di ieri si parla di rischio annullamento per chi ha pubblicato sui social le foto con le prove d'esame ... Secondo startupitalia.eu

Test di Medicina, Bernini: “L’esame resta valido, troveremo i responsabili” - Dopo lo scandalo dei test di medicina, con prove circolate sul web e sui social, interviene con fermezza la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Lo riporta catania.liveuniversity.it

Caos e accuse dopo il test di Medicina: tra “furbetti” individuati, proteste studentesche e scontro politico sulla riforma - Bernini difende la prova e parla di modello funzionante, mentre studenti e opposizioni chiedono verifiche e ricorsi ... Segnala giornalelavoce.it

Le foto sui social, i telefoni che squillano e gli smartwatch per copiare: “I casi sono numerosi, annullate il test di medicina” - Studenti che copiano liberamente da smartwatch e da altri dispositivi elettronici. Scrive ilfattoquotidiano.it

Ricorso collettivo. Studenti contro i test di medicina: "È stata una farsa". Per Bernini sono regolari - Il semestre filtro di medicina mostra, alla prima di tre prove, la sua natura fallimentare. Segnala huffingtonpost.it