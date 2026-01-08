WhatsApp si apre a messaggi provenienti da applicazioni esterne, segnando un cambiamento importante nella sua funzionalità. Questa novità consente di comunicare con utenti di altre piattaforme, ampliando le possibilità di interazione. Tuttavia, introduce anche nuove considerazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. In questo articolo, esploreremo come iniziare a utilizzare questa funzione e quali sono i principali rischi associati a questa evoluzione.

Si apre una nuova era per WhatsApp. Meta ha rivelato i dettagli del piano per integrare a WhatsApp i messaggi provenienti da terze parti. L’app ha introdotto la novità per adeguarsi alle richieste del Digital Markets Act dell’Ue. In che cosa consiste questa frontiera della messaggistica? Il sistema progettato dall’azienda di Mark Zuckerberg consentirà agli utenti di ricevere messaggi da applicazioni esterne collegate a WhatsApp. È bene sottolineare che non sarà obbligatorio attivare questa funzionalità per poter continuare a usufruire dell’app. Per esplorare la chat di terzi basta cliccare sul menu delle impostazioni e proseguire selezionando, in ordine: “Account” > “Chat di terzi” > “Attiva” > “Continua”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova era di WhatsApp: apre ai messaggi delle app esterne. Come iniziare a chattare con gli utenti di altre piattaforme e quali sono i rischi per la privacy

Leggi anche: WhatsApp lancerà gli username nel 2026 e intanto permette di chattare con gruppi di altre app

Leggi anche: Presto su WhatsApp sarà possibile creare gruppi con utenti che utilizzano altre app

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Nuova Era del software gestionale assicurativo è iniziata; Nuova era dello shopping con l'IA: come gli algoritmi scelgono i brand; WhatsApp rivoluziona le chat di gruppo con tre novità; Il mondo entra nel 2026 senza un fronte dominante: la nuova era delle crisi interconnesse.

WhatsApp vuole far crescere i canali: arriva una nuova scorciatoia per invitarne i follower - Meta investe sempre di più nell’ecosistema dei Canali, diventati ormai un pilastro della pia ... tecnoandroid.it

WhatsApp, nuova minaccia GhostPairing: così spiano le tue chat x.com

NUOVA COLLEZIONE VERA PELLE ASSISTENZA WHATSAPP:3349629962 Disponibile sul nostro sito; Www.nuvolacalzature.it Disponibili nel nostro punto vendita: Piano di Sorrento piazza delle rose n 8 Vico Equense, Corso Umberto I n 24,26 - facebook.com facebook