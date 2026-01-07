Fioriti Cse sulla farmacia ospedaliera | Disagi per gli utenti costretti a tornare spesso più volte per un farmaco

Fioriti (Cse) segnala disagi presso le farmacie ospedaliere, con utenti costretti a recarsi più volte per ritirare un farmaco. La problematica, evidenziata da Donato Fioriti dell’Associazione Consumatori e Contribuenti Abruzzo, riguarda le difficoltà riscontrate nel processo di consegna e ritiro dei medicinali. Questa situazione evidenzia la necessità di migliorare l’efficienza del servizio, garantendo maggiore comodità e accessibilità per i pazienti.

