Fioriti Cse sulla farmacia ospedaliera | Disagi per gli utenti costretti a tornare spesso più volte per un farmaco
Fioriti (Cse) segnala disagi presso le farmacie ospedaliere, con utenti costretti a recarsi più volte per ritirare un farmaco. La problematica, evidenziata da Donato Fioriti dell’Associazione Consumatori e Contribuenti Abruzzo, riguarda le difficoltà riscontrate nel processo di consegna e ritiro dei medicinali. Questa situazione evidenzia la necessità di migliorare l’efficienza del servizio, garantendo maggiore comodità e accessibilità per i pazienti.
Problemi e disagi segnalati da alcuni utenti della farmacia ospedaliera per il ritiro di farmaci. A segnalarlo Donato Fioriti, presidente associazione consumatori e contribuenti Abruzzo (Cse), radicata in Cruc Regione Abruzzo (Consulta regionale utenti e consumatori) che spiega come spesso gli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: A14, tavolo permanente tra Regione, Mit e Autostrade per l’Italia: “Più sicurezza, meno disagi per gli utenti”
Leggi anche: Roma, Tim in down: linea internet a rilento e disagi per gli utenti
Farmacia Ospedaliera, polemiche sulle borse studio per specializzandi. Tinti (Biologi): “Nessuna disparità” - 2023/2024 degli aventi diritto sarebbero rimasti esclusi), ma il presidente dell’Ordine dei Biologi ... quotidianosanita.it
Swipe per trovare il tuo olio ideale… Due oli Phyto 7 Elixir: possono sembrare simili, ma ognuno ha le sue caratteristiche uniche. Due trattamenti d’eccellenza per capelli secchi e danneggiati… Quale si adatta meglio alla tua routine Vieni in farmacia! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.