I Subsonica annunciano il nuovo album Terre rare
, che sarà presentato dal vivo nei quattro concerti sold out a Torino. Terre rare è il nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo per Epic RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Radio Mogadiscio e Il Tempo in me, in attesa di celebrare il trentennale di carriera con Cieli su Torino 96-26 – quattro concerti speciali sold out. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondimenti su Subsonica Musica
I Subsonica annunciano il nuovo singolo “Il Tempo in Me”
I Subsonica annunciano il lancio del nuovo singolo “Il Tempo in Me”, disponibile dal 16 gennaio per Epic RecordsSony Music Italy.
Terre rare ma non per tutti. Il nuovo strappo cinese per pungere l’Occidente
Subsonica a Deejay Chiama Italia: Il nuovo album uscirà per i nostri 30 anni di carriera
Ultime notizie su Subsonica Musica
Argomenti discussi: Mobrici rivela: Gli Oasis mi hanno ispirato a tornare alla musica!.
SUBSONICA: a marzo il nuovo album Terre rareDopo aver condiviso i due singoli Radio Mogadiscio e Il tempo in me, i Subsonica annunciano l’uscita del loro nuovo album Terre rare che verrà pubblicato il 20 marzo da Epic Records/Sony Music ... impattosonoro.it
Il tempo in me è il nuovo singolo dei Subsonica: Le certezze ingannanoIn attesa del nuovo album e dei quattro concerti evento Cieli su Torino 96-26 è uscito Il tempo in me, il nuovo brano dei Subsonica. DI Redazione Web / 16 gennaio 2026 In attesa di celebrare il ... deejay.it
Anche la prima data dei Subsonica a Torino registra il sold out! CIELI SU TORINO 96-26: quattro appuntamenti speciali per celebrare i 30 anni della band tra live, una mostra inedita e DJ set alle OGR Torino: Martedì 31 marzo - SOLD OUT Mercoledì 1 aprile V facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.