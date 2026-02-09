i subsonica annunciano il nuovo album terre rare

, che sarà presentato dal vivo nei quattro concerti sold out a Torino. Terre rare è il nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo per Epic RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Radio Mogadiscio e Il Tempo in me, in attesa di celebrare il trentennale di carriera con Cieli su Torino 96-26 – quattro concerti speciali sold out. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

I Subsonica annunciano il lancio del nuovo singolo “Il Tempo in Me”, disponibile dal 16 gennaio per Epic RecordsSony Music Italy.

Subsonica a Deejay Chiama Italia: Il nuovo album uscirà per i nostri 30 anni di carriera

