I Subsonica annunciano il nuovo album Terre rare

, che sarà presentato dal vivo nei quattro concerti sold out a Torino. Terre rare  è il nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo per Epic RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Radio Mogadiscio e Il Tempo in me, in attesa di celebrare il trentennale di carriera con Cieli su Torino 96-26 – quattro concerti speciali sold out. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

I Subsonica annunciano il nuovo singolo “Il Tempo in Me”

I Subsonica annunciano il lancio del nuovo singolo “Il Tempo in Me”, disponibile dal 16 gennaio per Epic RecordsSony Music Italy.

Terre rare ma non per tutti. Il nuovo strappo cinese per pungere l'Occidente

SUBSONICA: a marzo il nuovo album Terre rare Dopo aver condiviso i due singoli Radio Mogadiscio e Il tempo in me, i Subsonica annunciano l'uscita del loro nuovo album Terre rare che verrà pubblicato il 20 marzo da Epic Records/Sony Music

Il tempo in me è il nuovo singolo dei Subsonica: Le certezze ingannano In attesa del nuovo album e dei quattro concerti evento Cieli su Torino 96-26 è uscito Il tempo in me, il nuovo brano dei Subsonica.

