Mengo Fest arrivano i Subsonica

I Subsonica saranno i protagonisti dell'anteprima di MenGo Music Fest, evento che si svolgerà al Parco il Prato di Arezzo. La band tornerà a esibirsi in un concerto speciale il giorno prima della grande giornata finale, prevista per il 18 luglio. L'annuncio è arrivato oggi, creando entusiasmo tra gli appassionati di musica elettronica e rock. Il festival, che già ha svelato la line-up del 18 luglio, si prepara a coinvolgere il pubblico con un appuntamento imperdibile questa sera.

Il gruppo salirà sul palco allestito al Prato per la preview del festival. Ecco quando Un appuntamento imperdibile per entrare nel clima di festa e grande musica che proseguirà poi la settimana successiva, quando MenGo Music Fest entrerà nel vivo della 22sima edizione dal 14 al 18 luglio 2026. “Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Mengo, l'anteprima del festival sabato 11 luglio coi Subsonica e il loro tour "Terre rare: 96-26”Sabato 11 luglio, i Subsonica apriranno il MENGO MUSIC FEST di Arezzo con il loro tour I cani nella serata conclusiva del Mengo Music Fest: le date e i primi nomiLa serata finale del Mengo Music Fest si terrà ad Arezzo dal 14 al 18 luglio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mengo Fest, arrivano i SubsonicaContinuano gli annunci di Men/Go Music Fest: dopo lo svelamento della line up della giornata conclusiva del festival (sabato 18 luglio) con i cani, Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta djset, Myd L ... arezzonotizie.it Original Greek Eat. . Cosa fare a Firenze nel weekend 19/22 La Festa Greca a Novoli! Sapori autentici • Musica • Show cooking 19 / 22 Febbraio, dalle 10.00 alle 24:00 Centro Commerciale San Donato, Novoli (Fi) facebook