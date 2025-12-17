Santa Teresa Riva Francesca Incudine con Radica in scena domenica 21 dicembre al Nuovo Teatro Val d’Agrò
Domenica 21 dicembre alle ore 18, il Nuovo Teatro Val d’Agrò ospita Francesca Incudine e la sua band con lo spettacolo
Tra folk e pop d’autore, Francesca Incudine e la sua band saranno di scena con Ràdica domenica 21 dicembre, alle ore 18.30, a Santa Teresa Riva, per la stagione 202526 del Nuovo Teatro Val d’Agrò diretta da Cettina Sciacca.Pubblicato a ottobre 2025 con “Moonlight records”, l’album Ràdica è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
