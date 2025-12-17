Domenica 21 dicembre alle ore 18, il Nuovo Teatro Val d’Agrò ospita Francesca Incudine e la sua band con lo spettacolo

© Messinatoday.it - Santa Teresa Riva, Francesca Incudine con “Radica” in scena domenica 21 dicembre al Nuovo Teatro Val d’Agrò

Tra folk e pop d’autore, Francesca Incudine e la sua band saranno di scena con Ràdica domenica 21 dicembre, alle ore 18.30, a Santa Teresa Riva, per la stagione 202526 del Nuovo Teatro Val d’Agrò diretta da Cettina Sciacca.Pubblicato a ottobre 2025 con “Moonlight records”, l’album Ràdica è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Santa Teresa Riva: Cartellone 2025/26 Nuovo Teatro Val d’Agrò

Leggi anche: L'incidente a Santa Teresa Riva, disperate le condizioni dell'anziana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Panico a Santa Teresa di Riva giovane in escandescenza semina il terrore con un coltello. VIDEO

La nostra festa di Natale a Santa Teresa Una domenica pomeriggio con canzoni di Natale, spettacolo di magia con il mago Geko, merenda per i bambini e foto con Babbo Natale, con tutto il ricavato devoluto alla Sorgente del Villaggio. E adesso l'appuntam - facebook.com facebook

All’Opera di Santa Teresa la presentazione della prima raccolta di manoscritti del Card. Tonini x.com