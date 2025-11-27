Architettura ed emozione - mostra personale del pittore austriaco Markus Wagenhofer

Dal 12 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 il DoubleTree by Hilton Trieste ospita Architettura ed Emozione, la mostra personale del pittore austriaco Markus Wagenhofer, a cura di Le Vie delle Foto. L’inaugurazione è prevista per giovedì 11 dicembre alle ore 18.00 e sarà aperta al pubblico. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Architettura ed emozione - mostra personale del pittore austriaco Markus Wagenhofer

