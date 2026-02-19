Meloni | Giuste le parole di Mattarella

Giorgia Meloni commenta le parole di Sergio Mattarella, affermando che sono appropriate. La presidente del Consiglio apprezza il richiamo del presidente alla necessità di rispettare le differenze tra le istituzioni. Meloni sottolinea anche l'importanza che il Csm rimanga fuori dalle tensioni politiche. La sua dichiarazione arriva dopo le recenti polemiche sui rapporti tra politica e giustizia. Meloni invita a mantenere l’indipendenza delle istituzioni, sottolineando la responsabilità di tutti nel preservare lo spirito di equilibrio tra poteri.

22.18 "Ho trovato le parole del presidente giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni e il passaggio in cui il presidente della Repubblica dice è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche". E' il commento della premier Meloni alla parole dette dal capo dello Stato Mattarella al plenum del Consiglio superiore della magistratura. Poi: "Penso sia importante che la campagna referendaria rimanga nel merito".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

