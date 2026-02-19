Meloni dopo l’intervento di Mattarella | Giuste le sue parole sul Csm fuori dalle diatribe politiche

Giorgia Meloni commenta le parole di Mattarella, affermando che sono corrette e devono restare fuori dalle discussioni politiche. La presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di preservare l’indipendenza del Csm, anche in un momento di tensioni tra i partiti. Meloni ha ricordato che le dichiarazioni del Capo dello Stato aiutano a mantenere l’equilibrio tra politica e giustizia. La sua posizione si basa sulla convinzione che il funzionamento della magistratura non possa essere influenzato dalle diatribe politiche.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato le recenti dichiarazioni del capo dello Stato, soffermandosi sul ruolo del Consiglio superiore della magistratura e sulla necessità che resti distante dalle tensioni tra forze politiche. La premier ha spiegato: «Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore». Ha poi ricordato l’incontro avvenuto la sera precedente in occasione dell’anniversario dei Patti Lateranensi, aggiungendo: «Ho trovato le parole del presidente giuste». Ha quindi ribadito: «Credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni». Nel merito, ha sottolineato anche: «È importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni dopo l’intervento di Mattarella: “Giuste le sue parole sul Csm fuori dalle diatribe politiche” Meloni: giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politicheIl presidente Meloni ha commentato le recenti dichiarazioni di Mattarella sul Csm, definendole appropriate e lontane dalle dispute politiche. Referendum, Meloni ribalta il messaggio di Mattarella: “Il Csm resti fuori dalle diatribe politiche”Giorgia Meloni ha criticato le parole di Sergio Mattarella, affermando che il Csm deve rimanere fuori dalle discussioni politiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'intervento del Presidente Meloni all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Mattarella al Csm: Serve rispetto tra istituzioni. Nordio: Mi adeguerò; Così la premier sfida anche il Colle. Meloni dopo l’intervento di Mattarella: Giuste le sue parole sul Csm fuori dalle diatribe politicheLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato le recenti dichiarazioni del capo dello Stato, soffermandosi sul ruolo del Consiglio superiore della ... thesocialpost.it Macron attacca Meloni dopo l’intervento sull’attivista ucciso: Non commenti gli affari francesi. Chigi: StuporeScontro tra i leader dopo le parole della premier sull'uccisione dell'attivista francese. Palazzo Chigi replica con 'stupore' ... ilfattoquotidiano.it Massimo De Manzoni commenta le parole di Macron a Meloni dopo il post sulla morte di Quentin Deranque: "Noi abbiamo tutto il diritto di stigmatizzare quell'aggressione violenta. La reazione di Macron è fuori luogo. Queste persone agiscono anche nel nostr facebook #tagada Sara Kelany sulle parole di Macron contro Meloni dopo il post della premier sull'uccisione di un attivista francese di destra x.com