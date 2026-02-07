Autista di autobus aggredita durante il servizio | colpita al volto nel tentativo di sedare una lite

Una donna che lavorava come autista di autobus a Capua è stata aggredita ieri sera mentre era in servizio. Durante una lite, qualcuno le ha sferrato un colpo al volto. La scena si è svolta davanti agli occhi di diversi passeggeri, che hanno assistito impauriti. L’autista cercava di calmare la situazione e di far tornare la calma, ma è stata presa di mira. Ora si cerca di capire chi abbia aggredito e perché.

Violenza a bordo di un autobus sulla tratta Castel Volturno–Capua. L’azienda condanna l’episodio e chiede misure più efficaci per la sicurezza del personale Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri a Capua, dove una autista di Air Campania è stata aggredita durante il servizio mentre era alla guida di un autobus di linea. L’operatrice, impegnata sulla tratta Castel Volturno–Capua, è intervenuta nel tentativo di riportare la calma dopo aver notato una lite tra due passeggeri a bordo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Capua e il personale sanitario del 118.🔗 Leggi su Casertanews.it

Un’autista di un bus di Air Campania è stata aggredita questa sera vicino a Capua, mentre cercava di calmare una lite tra i passeggeri.

Una donna ha cercato di fermare una lite a Torchiagina, ma è stata aggredita e si è ritrovata al pronto soccorso.

