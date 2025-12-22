«Grazie Meloni! Che schiaffo in faccia che Emmanuel Macron debba il rinvio della firma dell’accordo di libero scambio con il Mercosur al sostegno del capo del governo italiano, il suo anti-modello europeo». Così scrive l’editorialista di Le Figaro, Guillaume Tabard, che rimarca la centralità di Giorgia Meloni che, con l’avvicinarsi del Natale, è riuscita ad evitare un affronto, da parte di Bruxelles, che avrebbe decuplicato la rabbia degli agricoltori francesi ed europei. Il livello di tensione a Parigi è altissimo e, mentre il governo si sforza di affrontare la crisi della dermatosi nodulare e il trauma degli abbattimenti animali, l’ottenimento del rinvio a gennaio della firma dell’accordo sul Mercosur, contribuisce ad allentare la pressione sullo stesso Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le Figaro elogia la centralità di Meloni nel difficile accordo sul Mercosur e irride Macron “salvato” dall’Italia

