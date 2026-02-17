Meloni frena Nordio sul referendum | Moderazione Palazzo Chigi teme polarizzazione e impatto sull’agenda politica
Giorgia Meloni ha fermato Carlo Nordio sulla proposta di sostenere un referendum sulla giustizia, temendo che un discorso troppo acceso possa dividere ulteriormente il paese. La Premier ha chiesto ai suoi collaboratori di mantenere un tono più moderato, per non compromettere l’agenda politica già complessa. Nei giorni scorsi, Nordio aveva espresso posizioni più decise, attirando l’attenzione delle opposizioni. A Palazzo Chigi, si preoccupano che un dibattito troppo acceso possa creare tensioni tra le forze politiche.
Tensione a Palazzo Chigi sul Referendum: Meloni frena Nordio e chiede moderazione ai suoi. La Premier Giorgia Meloni ha espresso preoccupazione per l’atteggiamento del Ministro della Giustizia Carlo Nordio in vista del referendum sulla riforma della giustizia, lanciando un appello ai suoi vice ministri affinché evitino una polarizzazione eccessiva del dibattito. L’intervento, avvenuto durante un vertice notturno a Palazzo Chigi, mira a contenere le possibili ripercussioni di una campagna referendaria troppo accesa, che potrebbe favorire le forze politiche avverse alla riforma. L’esecutivo teme un rafforzamento dell’opposizione e un impatto negativo sull’agenda politica.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ucraina e asset russi, lo "schiaffo" di palazzo Chigi al Quirinale: il governo frena sull’uso dei beni congelati. Lo strappo tra Meloni e Mattarella che certifica due “Italie”
Il governo italiano ha scelto di frenare sull’utilizzo degli asset russi congelati in Ucraina, segnando uno strappo evidente con il Quirinale e il presidente Mattarella.
Nordio non teme il ricorso sul referendum e sfida l’Anm al confronto in tv
Il ministro Nordio afferma di non temere eventuali ricorsi sul referendum e si prepara a confrontarsi con l'ANM in un dibattito televisivo.
Referendum, Nordio e le parole sul sistema para-mafioso al Csm: è scontroIl Guardasigilli, parlando di uno degli aspetti della riforma costituzionale, ha detto che 'il sorteggio rompe il meccanismo 'para-mafioso''. Schlein: 'Inaccettabile, Meloni prenda le distanze' ... adnkronos.com
Nordio cavalca la teoria della manina politica. Il no in rimonta fa pauraIl ministro in cdm: Gli ermellini schierati dovevano astenersi. Meloni sente Mattarella. La premier: Ricorsi? Vinciamo noi ... repubblica.it
