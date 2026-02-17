Meloni frena Nordio sul referendum | Moderazione Palazzo Chigi teme polarizzazione e impatto sull’agenda politica

Giorgia Meloni ha fermato Carlo Nordio sulla proposta di sostenere un referendum sulla giustizia, temendo che un discorso troppo acceso possa dividere ulteriormente il paese. La Premier ha chiesto ai suoi collaboratori di mantenere un tono più moderato, per non compromettere l’agenda politica già complessa. Nei giorni scorsi, Nordio aveva espresso posizioni più decise, attirando l’attenzione delle opposizioni. A Palazzo Chigi, si preoccupano che un dibattito troppo acceso possa creare tensioni tra le forze politiche.