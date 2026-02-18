Referendum il ministro degli Esteri contro Gratteri | Abbassi i toni

Il ministro degli Esteri ha criticato pubblicamente il procuratore di Napoli, Gratteri, accusandolo di aver usato un linguaggio troppo aggressivo. La causa è il suo intervento durante il dibattito sul referendum, che ha sollevato polemiche. Il ministro ha invitato tutti, compresi i magistrati, a usare parole più moderate, sottolineando l’importanza di mantenere un tono rispettoso in situazioni pubbliche. La discussione si concentra ora sulla necessità di evitare escalation verbali tra le istituzioni.

"Tutti devono abbassare i toni, a cominciare dai magistrati che hanno incarichi di grande responsabilità, come il procuratore di Napoli, Gratteri, che ha usato un linguaggio non consono al ruolo che ricopre". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Giunta di Farmindustria al Nazareno. Quanto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, Tajani ha chiarito che "ha ribadito frasi già dette da altri".

