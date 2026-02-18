Referendum il ministro degli Esteri contro Gratteri | Abbassi i toni
Il ministro degli Esteri ha criticato pubblicamente il procuratore di Napoli, Gratteri, accusandolo di aver usato un linguaggio troppo aggressivo. La causa è il suo intervento durante il dibattito sul referendum, che ha sollevato polemiche. Il ministro ha invitato tutti, compresi i magistrati, a usare parole più moderate, sottolineando l’importanza di mantenere un tono rispettoso in situazioni pubbliche. La discussione si concentra ora sulla necessità di evitare escalation verbali tra le istituzioni.
“Tutti devono abbassare i toni, a cominciare dai magistrati che hanno incarichi di grande responsabilità, come il procuratore di Napoli, Gratteri, che ha usato un linguaggio non consono al ruolo che ricopre”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Giunta di Farmindustria al Nazareno. Quanto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, Tajani ha chiarito che “ha ribadito frasi già dette da altri”. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Bufera su Gratteri, Salvini: “Lo denuncio”. Il ministro Nordio: “Serve test psicoattitudinale anche a fine carriera?” Schlein a Napoli: "No ai metal detector nelle scuole.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Referendum, Tajani: “Abbassare i toni? Lo facciano tutti, anche magistrati come Gratteri”Il ministro Tajani ha criticato l’uso eccessivo di toni arroventati sui referendum, sostenendo che anche i magistrati come Gratteri dovrebbero moderarsi.
Questo non è il ministro degli Esteri ucraino durante un concertoSul video diffuso si vede il ministro degli Esteri ucraino durante un evento musicale, accompagnato dalla sua compagna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum, Nordio: Con il sì salterà il sistema delle correnti in magistratura; Referendum, il ministero della giustizia chiede all'Anm: Rendere noti i finanziatori del comitato del No. Il Pd: Intimidazioni. FdI a Nordio: Quanti magistrati delle correnti promossi?; La richiesta del ministro su chi finanzia il no al referendum e l'altolà dell'Anm; Nordio: Se vince il No vincono i pm, non Schlein.
Referendum, il ministro degli Esteri contro Gratteri: Abbassi i toniLo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Giunta di Farmindustria al Nazareno. Quanto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, Tajani ha chiarito che ha ... napolitoday.it
Referendum, il severo richiamo di Mattarella: Serve rispetto reciprocoEsisterebbe «un meccanismo para-mafioso» all’interno del Csm, il Consiglio superiore della magistratura. L’infelice dichiarazione […] ... cittanuova.it
Se è addirittura il Ministro della Giustizia che afferma che il referendum non risolverà alcuno dei problemi e delle inefficienze che affliggono oggi la giustizia italiana (in primis i tempi infiniti dei processi), risulta allora ancora più chiaro che questo referendum è facebook
Referendum Giustizia, il ministro Nordio vuole l'elenco di chi ha fatto donazioni al comitato del No x.com