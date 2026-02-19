Meloni sta facendo l’errore di una campagna elettorale per vendicarsi dei magistrati

Giorgia Meloni ha deciso di condurre la sua campagna elettorale in modo aggressivo, cercando di punire i magistrati che hanno indagato alcuni suoi alleati. La leader di Fratelli d’Italia punta tutto sulla critica alle inchieste giudiziarie, promettendo di cambiare le regole del sistema. Questa strategia si traduce in discorsi forti e attacchi diretti, senza lasciar spazio a compromessi. Meloni sembra voler consolidare il suo consenso puntando sulla rabbia di chi si sente perseguitato dalla giustizia. La sua campagna si svolge tra comizi e social network, con toni molto forti.

La destra, proprio personalmente Giorgia Meloni, sta sbagliando campagna elettorale. Sta facendo una campagna elettorale “berlusconiana”. Non nel senso del recupero di tesi liberali, garantite e antimanettare ma in quello della vendetta contro i magistrati. Prevale la logica amico-nemico: loro sono contro di noi. È anche una grande scusa per coprire un’inezia politica che si trascina da troppo tempo. Così la battaglia referendaria della destra si carica di un valore punitivo, come se fosse il regolamento di conti definitivo tra politica e toghe. Quando una riforma nasce come vendetta, smette di essere riforma e diventa rivincita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

