Stranger Things è tornata con la quinta e ultima stagione, dividendo l’uscita in due volumi come ormai Netflix ci ha abituato a fare con i suoi titoli di punta. Il Volume 1 è disponibile dallo scorso novembre, mentre il secondo e conclusivo arriverà a Natale, con il gran finale previsto per Capodanno. La serie dei fratelli Duffer ha sempre fatto della fedeltà agli anni ’80 il suo marchio di fabbrica, ricostruendo con maniacale attenzione ogni dettaglio di quel decennio: dalle soundtrack ai vestiti, dalle tecnologie ai riferimenti pop culturali. Eppure, stavolta qualcosa non ha convinto i fan più attenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stranger Things 5 contiene un errore che sta facendo impazzire i gamer degli anni ’80