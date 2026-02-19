Meloni show a Milano Cortina | tifa applaude e Fontana le promette una tutina

(Adnkronos) – Giorgia Meloni show alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il presidente del Consiglio ha assistito all'ennesima medaglia conquistata dall'Italia, arrivata short track con l'argento della staffetta femminile. L'impresa è targata Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel, che hanno avuto quindi, per l'occasione una tifosa d'eccezione. Meloni ha. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Milano Cortina 2026. Pietro Sighel cade dopo le "sportellate" del canadese Laoun: il pubblico si infuria Segui le gare su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-18-febbraio-biathlon-short-trak-sci-di-fondo-slalom-57b434f4-f03f-444 facebook

#Olimpiadi , il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, #Malagò, a margine di un evento a Casa Italia: siamo felicissimi, un successo di organizzazione e sportivo - #OlimpiadiInvernali #MilanoCortinaOlympics2026 x.com