Milano Cortina Meloni in piedi applaude le azzurre dello short track

Giorgia Meloni ha applaudito in piedi le atlete italiane dello short track, dopo la vittoria delle azzurre nella staffetta dei 3000 metri a Milano Cortina. La premier si è mostrata visibilmente soddisfatta, apprezzando lo spirito di squadra e la determinazione delle giovani sportive. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel hanno conquistato un prezioso secondo posto, portando a casa l’argento. La scena si è svolta tra l’entusiasmo del pubblico presente alle gare. La squadra italiana si prepara ora alle prossime sfide olimpiche.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è alzata in piedi per applaudire il quartetto azzurro composto da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel che si è aggiudicato l' argento nella staffetta sulla distanza dei 3000 metri dello short track. La premier, seduta accanto al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e a Kim Jae-youl, presidente della International Skating Union.