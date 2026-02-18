Milano-Cortina super Fontana | conquista l' argento davanti a Meloni

La staffetta femminile 3000 metri short track con Arianna Fontana ha conquistato l'argento a Milano Cortina. L'olimpionica azzurra raggiunge così 14 medaglie ai Giochi, superando il record di 13 di Edoardo Mangiarotti e diventando la più vincente di sempre ai Giochi. La staffetta composta da Arianna Sighel, Gloria Ioratti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti ha chiuso alle spalle della Corea oro. A chiudere il podio il Canada, bronzo. A sorpresa al Forum, per fare il tifo per gli azzurri dello short track, tra cui Pietro Sighel che gareggia nei 500 metri e Arianna Fontana impegnatacon le ragazze della staffetta, è arrivata anche la premier Giorgia Meloni.