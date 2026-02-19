meloni ricorda a macron che la francia ha dato asilo a brigatisti rossi

Meloni ha ricordato a Macron che la Francia ha concesso asilo a membri delle Brigate Rosse, un fatto noto da tempo. La premier italiana ha sottolineato come questa scelta abbia alimentato tensioni tra i due Paesi, specialmente in un momento in cui si discute di sicurezza internazionale. Meloni ha anche espresso preoccupazione per il clima di ostilità che si respira in Europa, citando episodi recenti che hanno coinvolto entrambe le nazioni. La questione delle Brigate Rosse resta un punto di discussione tra Roma e Parigi.

“Io vedo un clima che non mi piace, lo vedo in Italia, lo vedo in Francia, lo vedo negli Stati Uniti. Ho commentato anche l’omicidio di Charlie Kirk quando fu, e non perché ci sia volontà di ingerire nei fatti altrui, ma perché credo sia una riflessione che le classi dirigenti devono fare su come si combatte un clima che può riportarci indietro di qualche decennio, una storia che l’Italia ha vissuto molto bene e che tra l’altro la Francia conosce molto bene, avendo dato asilo politico a fior fiore di brigatisti rossi per qualche decennio. Quindi voglio dire, io non l’ho vissuta come un’ingerenza”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Macron attacca Meloni: “Non commenti ciò che accade in Francia”Emmanuel Macron ha criticato duramente le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul caso del militante assassinato in Francia, accusandola di interferenza.

