Nuovo elogio francese a Giorgia Meloni. A firmarlo Le Figaro. L'editorialista Guillaume Tabard rimarca la centralità del premier italiano che, con l’avvicinarsi del Natale, è riuscita a evitare un affronto, da parte di Bruxelles, che avrebbe decuplicato la rabbia degli agricoltori francesi ed europei. Da qui il "grazie Meloni! Che schiaffo in faccia che Emmanuel Macron debba il rinvio della firma dell’accordo di libero scambio con il Mercosur al sostegno del capo del governo italiano, il suo anti-modello europeo". Insomma, il merito è tutto della leader di Fratelli d'Italia che ha ritenuto che l’accordo non contenesse garanzie sufficienti per il settore agricolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, Le Figaro infierisce su Macron: "Grazie, che schiaffone che gli hai dato!"

Leggi anche: Le Figaro elogia la centralità di Meloni nel difficile accordo sul Mercosur e irride Macron “salvato” dall’Italia

Leggi anche: Addio a Bambi, il cervo più famoso d’Italia: “Caro amico, grazie per tutto quello che ci hai dato”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"Consenso elevato e stabile: può restare al governo 10 anni". Le Figaro incorona Meloni - "Le Figaro" celebra la popolarità stabile del governo presieduto da Giorgia Meloni a tre anni esatti da quelle elezioni politiche nazionali nettamente vinte dal centrodestra e che incoronarono la ... ilgiornale.it

Anche Le Figaro incorona Meloni: “Italia modello di stabilità, Francia nel caos” - Le Figaro ha messo a confronto la situazione politica italiana con quella francese, sottolineando le differenze nella gestione del ... ilgiornale.it

Non è semplice spiegare il successo di Giorgia Meloni - Come vi ho raccontato in questo approfondimento, infatti, è abbastanza frequente – o meglio, storicamente accertato – il calo di consensi che sperimenta chiunque si assuma l’onere e l’onore di ... fanpage.it

"L'obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo è riportare pace. E se ci riusciremo sarà anche grazie a voi". Così Giorgia Meloni durante la visita al Comando Operativo di Vertice Interforze. La premier si è collegata, in videoconferenza, per rivolgere gli - facebook.com facebook

Giorgia Meloni: "La pace si protegge con la forza". Il messaggio ai militari all'estero x.com