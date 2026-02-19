Emmanuel Macron ha criticato duramente le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul caso del militante assassinato in Francia, accusandola di interferenza. La causa è la presa di posizione della leader italiana, che ha commentato l’incidente senza conoscere tutti i dettagli. Macron ha sottolineato che le questioni interne francesi non devono essere oggetto di discussioni da parte di altri paesi. La polemica si accende mentre le autorità francesi continuano a indagare sull’aggressione avvenuta nel fine settimana, attirando l’attenzione internazionale. La situazione resta tesa e ancora da chiarire.

Emmanuel Macron non ha gradito l’intervento di Giorgia Meloni sul caso del militante di estrema destra rimasto ucciso nei giorni scorsi in un aggressione di matrice politica. “Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite”, replica secco il presidente francese. “Sono sempre colpito nel vedere che persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate a casa propria, sono le prime a commentare ciò che accade a casa di altri”, aggiunge il leader dell’Eliseo. Macron si riferisce alle parole con cui la presidente del Consiglio italiana ha commentato l’uccisione del 23enne Quentin Deranque, militante di estrema destra morto lo scorso 14 febbraio a Lione in seguito a un pestaggio ad opera presumibilmente di militanti di estrema sinistra. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Macron attacca Meloni: “Non commenti ciò che accade in Francia”

Quentin Deranque ucciso in Francia, Macron: “Meloni non commenti ciò che accade in altri Paesi”Quentin Deranque ha perso la vita in Francia, e questa tragedia ha suscitato reazioni politiche.

Macron contro Meloni: "Non commenti ciò che sta accadendo altrove"Emmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato eventi internazionali mentre si trovava a New Delhi.

MACRON È CADUTO! COMUNICATO PAZZESCO: DA MELONI BISOGNA SOLO IMPARARE, CHIEDO SCUSA A LEI #ytshorts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.