Meloni ha commentato il recente referendum, accusando alcuni di voler trascinare la campagna elettorale in una guerra di parole. La premier ha sottolineato che si tratta di un tentativo di distogliere l’attenzione dai problemi reali, come la giustizia. Il presidente Mattarella ha invece sostenuto il rispetto delle istituzioni e del risultato democratico. Meloni ha ribadito che la riforma della giustizia proposta non riguarda il governo, ma risponde a un’esigenza di buon senso. La discussione continua tra le diverse forze politiche.

«Ho trovato le parole del presidente della Repubblica giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui Mattarella dice che è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche». La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a SkyTg24, ha commentato le parole del presidente della Repubblica intervenuto alla riunione ordinaria del Consiglio superiore della magistratura. «Io penso - ha aggiunto la premier - che sia molto importante che questa campagna elettorale referendaria rimanga sul merito di quello di cui noi stiamo parlando. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni e il Referendum: "Tentativo di trascinare la campagna elettorale in una lotta nel fango. Bene Mattarella sul rispetto"

Meloni: "Tentativo di trascinare il referendum in una lotta nel fango. Macron? Colpita dall'attacco"Meloni accusa Macron di aver tentato di trascinare il referendum in una battaglia sporca, dopo un duro attacco nelle ultime ore.

Meloni sul referendum: “È un voto sulla giustizia, non sul governo. Tentativo di trasformare le urne in una lotta nel fango”Il presidente Meloni ha spiegato che il referendum riguarda la giustizia e non il governo, criticando chi tenta di usarlo per altri scopi.

Conferenza Meloni, dal referendum, al colle, a Trump: tutte le risposte della Premier

