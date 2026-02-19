Meloni | giuste le parole di Mattarella sul Csm al referendum non si vota su di me

Il presidente Meloni ha commentato le parole di Mattarella sul Csm, affermando che sono corrette e pertinenti. La causa di questa dichiarazione risiede nel fatto che Mattarella ha sottolineato l'importanza dell’indipendenza delle istituzioni. Meloni ha aggiunto che al referendum non si vota su di lei, ma su questioni più ampie. La sua riflessione si basa sull’incontro avuto con il presidente della Repubblica la sera precedente, durante il tradizionale appuntamento dell’anniversario dei Patti lateranensi. Meloni ha concluso dicendo di aver apprezzato le parole di Mattarella.

«Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore. Ci eravamo visti la sera prima, nel tradizionale incontro nell’anniversario dei Patti lateranensi: ho trovato le parole del presidente giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui il presidente della Repubblica dice, è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a SkyTg24. «Io penso - ha aggiunto la premier - che sia molto importante che questa campagna elettorale referendaria rimanga sul merito di quello di cui noi stiamo parlando. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni: giuste le parole di Mattarella sul Csm, al referendum non si vota su di me Meloni: giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politicheIl presidente Meloni ha commentato le recenti dichiarazioni di Mattarella sul Csm, definendole appropriate e lontane dalle dispute politiche. Leggi anche: Referendum giustizia, Meloni: “Parole di Mattarella doverose. Giusto dire ‘Csm fuori dalla politica’” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meloni, giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politiche; Giorgia Meloni: Ue e Usa insieme. Non condivido le critiche alla cultura Maga; Meloni ospite d'onore tra i leader africani: Nostro futuro dipende dal vostro; Blocco navale alla Seawatch di Carola Rackete: L'Ong va risarcita con 76 mila euro. L'ira di Meloni sui giudici: Decisione assurda, lasciano senza parole. Meloni: 'Giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politiche'Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore. ansa.it Meloni: parole Mattarella giuste e doverose, Csm fuori da diatriba politicaRoma, 19 feb. (askanews) - 'Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore. Ci eravamo visti la sera prima nel tradizionale incontro ... notizie.tiscali.it 4 di sera. . "Giorgia #Meloni viene usata da Trump per indebolire dall’interno l’Unione Europea" Alessandra Maiorino a #4disera facebook L'ITALIA TORNI DALLA PARTE GIUSTA Leggo sui giornali che dopo la prefazione alla sua autobiografia firmata dal figlio di Trump, Meloni incassa anche quella del vicepresidente Usa Vance sul libro-intervista in cui è celebrata da Sallusti. Buon per lei, per le x.com