Trump la nota di Palazzo Chigi | Stupore per le dichiarazioni sull' Afghanistan

Palazzo Chigi ha espresso sorpresa per le dichiarazioni di Donald Trump riguardo alle operazioni in Afghanistan, sottolineando l'importanza della collaborazione tra gli alleati della NATO. La nota ufficiale evidenzia l’impegno del Governo italiano nel rispetto degli accordi internazionali e nel mantenimento di un dialogo costruttivo con gli alleati, evitando fraintendimenti che possano compromettere la cooperazione internazionale in ambito di sicurezza.

Dopo le parole di Donald Trump sull'Afghanistan, ecco la risposta da Palazzo Chigi. "Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della NATO sarebbero ' rimasti indietro ' durante le operazioni in Afghanistan. Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la NATO ha attivato l’Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti", si legge nella nota. "In quell’imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l’Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell’intera missione internazionale - prosegue la nota -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Indignazione nel Regno Unito per le dichiarazioni di Trump sull'Afghanistan

Meloni: «Stupore per le parole di Trump sui soldati Nato in Afghanistan, non sono accettabili»

